Mondiali ’90 | l’arbitro della finale | «Maradona una delle persone peggiori»

(Di domenica 26 aprile 2020) L’arbitrodei’90 parla di, in campo in quella sfida tra Argentina e Germania: le sue parole Edgardo Codesal, arbitrodeiItalia ’90 tra Argentina e Germania, ha parlato di, in campo in quel match. «Avrei potuto espellerlo già prima dell’inizio, ma capii la situazione e decisi la partita. Gli ho visto fare cose incredibili, nonostante la sua caviglia fosse un pallone. Era il miglior calciatore, ma non è una persona piacevole. Anzi, è unache io abbia mai incontrato. Non si può discutere sul fallo di Sensini, ce ne sono stati anche un altro paio simili, ma all’epoca si poteva fischiare solo se il fallo era intenzionale e quelli erano evidentemente involontari». Leggi su Calcionews24.com