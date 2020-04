Fase 2, il discorso del premier Conte oggi alle 20,20 (Di domenica 26 aprile 2020) Fase 2, conferenza stampa di Conte oggi 26 aprile alle 20,20 E’ prevista per oggi, domenica 26 aprile 2020, la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte sulle principali novità della Fase 2 in vista del 4 maggio che dovrebbero essere inserite nel nuovo Dpcm che potrebbe essere approvato questa sera. Il discorso di Conte è in programma alle 20.20. Leggi anche: 1. Fase 2, Conte: “Dal 4 maggio più spostamenti, nel nuovo decreto il programma della ripresa”/ 2. Decreto aprile, verso lo stop ai licenziamenti per altri due mesi TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO Leggi su tpi Il governo pronto per la fase 2 Discorso del premier Conte alle 20.20

