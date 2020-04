Coronavirus | Conte | “Fase 2 dal 4 maggio | ma fondamentare mantenere le distanze Contagi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 aprile 2020) “Nella Fase 2, il rischio che ilo possa risalire in alcune aree del Paese esiste, ma è un rischio che ci dobbiamo prendere”. Esordisce così il presidente del Consiglio, Giuseppe, nel corso della conferenza stampa con la quale ha presentato le nuove disposizioni che prenderanno il via dal 4per continuare a limitare il diffondersi delallentando però le restrizioni. La parola d’ordine, ha aggiunto, è ‘distanziamento’. “Ma questo Paese non riparte senza le imprese”, quindi riprenderanno la produzione tutte le aziende del manifatturiero, di costruzioni e quelle all’ingrosso funzionali a questi due settori. Il tutto, sottolinea, “nel rispetto dei numerosi protocolli di sicurezza che abbiamo aggiornato il 24 aprile anche per le aziende di trasporti e per i ...