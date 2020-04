Il coronavirus ferma anche l' Olanda | niente titolo all' Ajax e l' Utrecht fa ricorso

(Di sabato 25 aprile 2020) Stop definitivo al campionatoina causa del. L'primo in classifica resta senzae non ci saranno promozioni e retrocessioni. Questa al decisione della federazione olandese che pone fine ai tornei. "Sfortunatamente è diventato impossibile completare in tempo la stagione 2019/2020 delle competizioni calcistiche professionistiche. Sarà chiaro a tutti i soggetti coinvolti, dai sostenitori e giocatori ai registi e arbitri, che la salute pubblica viene sempre al primo posto; le decisioni prese oggi sull'insediamento delle competizioni sono solo un problema di calcio nella prospettiva di ciò che il virus corona provoca nella società. Tuttavia, il consiglio di calcio professionale è consapevole che le decisioni di oggi causeranno una grande delusione". Così si apre la nota con cui la Eredivisie ...

Stop definitivo al campionato anche in Olanda a causa del coronavirus. L'Ajax primo in classifica resta senza titolo e non ci saranno promozioni e retrocessioni. Questa al decisione della federazione ...Riaprono i florovivaisti che finora stavano morendo di fame? Ne prendo atto. Adesso basta:fateci un piano». E il Brugnaro pensiero non si ferma più. «Meno dichiarazioni e più fatti. Scusatemi lo sfogo ...