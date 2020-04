Basket | l’italo-camerunense Paul Eboua si dichiara eleggibile per il prossimo Draft NBA

Leggi su oasport

(Di sabato 25 aprile 2020), giovane cestista nato in Camerun ma di nazionalità sportiva italiana, ha confermato di essersitoper ilNBA 2020. L’italo-classe 2000 è reduce da una stagione in cui ha trovato molto spazio a Pesaro, collezionando 21.6 minuti a partita, con 7.4 punti di media e 5.3 rimbalzi. Rispetto all’anno scorso, in cui si dichiaròper poi ritirarsi,ha tutta l’intenzione di rimanere nelcon la speranza di essere scelto da una delle trenta franchigie americane. Attualmente le simulazioni lo vedono come possibile nome scelto al secondo giro. “Voglio ringraziare Pesaro per avermi dato l’opportunità di giocare con loro e vorrei anche ringraziare la Stella Azzurra e coach Germano D’Arcangeli, che mi ha aiutato e che continua ad aiutarmi durante questo periodo ...