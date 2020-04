Zucchero come Andrea Bocelli: l’emozione di suonare davanti al Colosseo in una Roma vuota (Di giovedì 23 aprile 2020) Solo, in una Roma vuota con il Colosseo alle spalle e il pianoforte come unica compagnia. Zucchero ha voluto dare così il suo contributo al 50° Anniversario della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day), suonando per la prima volta l'inedito "Canta la vita", tratto da “Let Your Love Be Know” di Bono Vox con il testo in italiano a firma sua. Leggi su fanpage Zucchero sul Coronavirus a Che Tempo Che Fa : “C’è bisogno di amore - mai come adesso”

One World Together At Home con Zucchero e Andrea Bocelli : come seguire dall’Italia

Benessere - come depilarsi in casa con zucchero e una vecchia maglietta (Di giovedì 23 aprile 2020) Solo, in unacon ilalle spalle e il pianoforteunica compagnia.ha voluto dare così il suo contributo al 50° Anniversario della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day), suonando per la prima volta l'inedito "Canta la vita", tratto da “Let Your Love Be Know” di Bono Vox con il testo in italiano a firma sua.

zazoomblog : Zucchero come Andrea Bocelli: l’emozione di suonare davanti al Colosseo in una Roma vuota - #Zucchero #Andrea… - goldbergvariaz : @chiaralessi La vita è una pillola che nessuno può riuscire a ingoiare se non è dorata come quelle di @chiaralessi… - UohUah : Ma secondo voi il sushi crea dipendenza come lo zucchero o è un'impressione - ApatheticTuna : Come ieri non avevo voglia di disegnare ma anche sì Zucchero filato man È soft, ma oggi non tanto - PuffKurtscat : @StevieWorldwide Torta al cioccolato alla fine, ma si tramanda in famiglia da tanto. Così è finito. Con crema di c… -

Ultime Notizie dalla rete : Zucchero come Zucchero come Andrea Bocelli: l’emozione di suonare davanti al Colosseo in una Roma vuota Music Fanpage Giornata Mondiale della Terra: Zucchero "canta la vita" davanti a un Colosseo deserto

“Canta la vita” è l’ennesima conferma di un sodalizio artistico che lega Zucchero e Bono da molti anni. In un periodo così complesso come quello che stiamo attraversando, questa canzone è un messaggio ...

Zucchero come Andrea Bocelli: canta davanti al Colosseo in una Roma vuota

Solo, in una Roma vuota con il Colosseo alle spalle e il pianoforte come unica compagnia. Zucchero ha voluto dare così il suo contributo al 50° Anniversario della Giornata Mondiale della Terra (Earth ...

“Canta la vita” è l’ennesima conferma di un sodalizio artistico che lega Zucchero e Bono da molti anni. In un periodo così complesso come quello che stiamo attraversando, questa canzone è un messaggio ...Solo, in una Roma vuota con il Colosseo alle spalle e il pianoforte come unica compagnia. Zucchero ha voluto dare così il suo contributo al 50° Anniversario della Giornata Mondiale della Terra (Earth ...