Remdesivir non funziona contro Covid-19, bocciato il farmaco che aveva entusiasmato le Borse (Di giovedì 23 aprile 2020) Non funziona per la cura del Coronavirus il Remdesivir, l'antivirale prodotto da Gilead Sciences che aveva galvanizzato le Borse mondiali. Il farmaco non ha superato test cruciali, secondo quanto anticipa il Financial Times citando la bozza di un documento pubblicata accidentalmente dall'Organizzazione mondiale della sanità.

