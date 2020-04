Inwit | da Fitch ‘BBB-‘ e ‘BB+’ da S&P | azienda

Leggi su ildenaro

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (), che ha recentemente utilizzato 2,7 miliardi di euro per finanziare l'acquisizione di Vodafone Towers e il pagamento del dividendo straordinario, informa che alla società sono stati assegnati rating da parte di due primarie agenzie di rating: Standard and Poor's eRatings.Ratings ha assegnato aun rating Investment Grade BBB- con outlook stabile, e un rating obbligazionario senior unsecured BBB- che si applicherà anche a future emissioni. Standard and Poor's ha assegnato alla società un issuer credit rating di lungo termine BB+ con outlook stabile.