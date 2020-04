Il 4 maggio addio alla quarantena in Italia e il 27 aprile aprono alcune attività (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il Governo Conte ha previsto il riavvio delle attività produttive a partire dal 4 maggio ma alcune riapriranno dal 27 aprile. È questa l’ultima indiscrezione che arriva da Palazzo Chigi verso la fine della quarantena del 3 maggio. La ripartenza delle attività produttive dal 4 maggio è ormai più che certa ma con alcune singole eccezioni dal 27 aprile. Lo schema provvisorio è stato deciso questa mattina nelle riunioni a Palazzo Chigi. La bozza sarà proposta ai sindacati questo pomeriggio dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’idea, su cui il governo si confronterà nel pomeriggio con le parti sociali, è far tornare al lavoro i cittadini dopo il 3 maggio ma, come già avvenuto nelle scorse settimane, si raccoglieranno le sollecitazioni su singoli settori, come la produzione di macchine agricole e ... Leggi su direttasicilia Meghan Markle torna in tv dopo l’addio reale : le sue collane sono un dolce omaggio a Harry e Archie

Addio a Brian Dennehy | l’omaggio di Sylvester Stallone all’amico e collega

Skam Italia 4 su Netflix e TimVision a maggio? Addio clip - cambia il format : primi dettagli (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il Governo Conte ha previsto il riavvio delle attività produttive a partire dal 4mariapriranno dal 27. È questa l’ultima indiscrezione che arriva da Palazzo Chigi verso la fine delladel 3. La ripartenza delle attività produttive dal 4è ormai più che certa ma consingole eccezioni dal 27. Lo schema provvisorio è stato deciso questa mattina nelle riunioni a Palazzo Chigi. La bozza sarà proposta ai sindacati questo pomeriggio dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’idea, su cui il governo si confronterà nel pomeriggio con le parti sociali, è far tornare al lavoro i cittadini dopo il 3ma, come già avvenuto nelle scorse settimane, si raccoglieranno le sollecitazioni su singoli settori, come la produzione di macchine agricole e ...

chianeg97 : Ho il primo esame online il primo maggio... Vado a sotterrarmi addio - selcinosa : RT @nounivetipls: Nuova autocertificazione per uscire da una frequentazione dopo il 4 maggio, da sostituire alla precedente SONO IO NON TU:… - fivesosetvgh : RT @nounivetipls: Nuova autocertificazione per uscire da una frequentazione dopo il 4 maggio, da sostituire alla precedente SONO IO NON TU:… - nounivetipls : Nuova autocertificazione per uscire da una frequentazione dopo il 4 maggio, da sostituire alla precedente SONO IO N… - cybersec_feeds : RT @Key4biz: Al via dal prossimo 6 maggio il trasferimento delle funzioni del CERT-PA e il CERT Nazionale allo CSIRT Italia, il nuovo team… -

Ultime Notizie dalla rete : maggio addio Il 4 maggio addio alla quarantena in Italia e il 27 aprile aprono alcune attività Diretta Sicilia Lazio, Proto: “Se la Serie A non riparte, dirò addio al calcio giocato”

Il belga, 36 anni (37 a fine maggio), parla in riferimento alla sospensione degli allenamenti per l’emergenza Coronavirus. “Non è un problema di condizioni fisiche, ma non mi sono mai fermato per sei ...

Addio a “Donato Lucigno”, il cigno adottato da Gallipoli

In fuga per la libertà, era scappato da una villa privata e a maggio sarebbero stati quattro anni da quando quel sinuoso cigno bianco aveva scelto Gallipoli come sua casa. Donato Lucigno, come i ...

Il belga, 36 anni (37 a fine maggio), parla in riferimento alla sospensione degli allenamenti per l’emergenza Coronavirus. “Non è un problema di condizioni fisiche, ma non mi sono mai fermato per sei ...In fuga per la libertà, era scappato da una villa privata e a maggio sarebbero stati quattro anni da quando quel sinuoso cigno bianco aveva scelto Gallipoli come sua casa. Donato Lucigno, come i ...