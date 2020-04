Federica Panicucci | il segreto svelato dal fidanzato Marco Baccini | “Sotto le coperte ”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 21 aprile 2020)sembra sparita dalle scene televisive, ma ha fatto una promessa, tornerà al più presto possibile, quando l'emergenza sanitaria sarà terminata. Ormai quella che era la trasmissione mattutina di Canale 5 si è evoluto da diverse settimane in uno speciale dedicato interamente alla pandemia di Covid-19 condotto da Francesco Vecchi. Laspera di tornare ad allietare i suoi telespettatori con il suo talk mattutino. Anche se in questo momento si sta rilassando in compagnia del suo amore cercando si superare al meglio questo periodo di quarantena. Il compagno diBacini ha lasciato un'intervista in cui ha dichiarato che, in questo periodo sta evitando qualsiasi rapporto sociale se non sia strettamente necessario, per salvaguardare se stesso e la sua famiglia. Continua…, lockdown in ...