Cuore di poeta, chi è il misterioso corteggiatore di Gemma Galgani (video) (Di martedì 21 aprile 2020) Nel corso della seconda puntata della nuova formula di 'Uomini e Donne', in onda, oggi, 21 aprile 2020, Gemma Galgsani, oltre ad Occhiblu e Pantera, ha avuto la possibilità di conoscere meglio, un altro misterioso pretendente al suo Cuore: ovvero Cuore di poeta.Cuore di poeta, chi è il misterioso corteggiatore di Gemma Galgani (video) 21 aprile 2020 15:38. Leggi su blogo GEMMA GALGANI/ Arriva Cuore di poeta : "iniziamo un gioco..." (Uomini e donne) (Di martedì 21 aprile 2020) Nel corso della seconda puntata della nuova formula di 'Uomini e Donne', in onda, oggi, 21 aprile 2020,Galgsani, oltre ad Occhiblu e Pantera, ha avuto la possibilità di conoscere meglio, un altropretendente al suo: ovverodidi, chi è ildi) 21 aprile 2020 15:38.

maddalenaaaf : cuore di poeta stereotipo del borghese di buona famiglia, un pò lecchino, che frequenta solo tipe altolocate altr… - GiadaLexy : RT @MiticaStrega: Gemma con gli occhi a cuoricino indecisa tra Occhi blu, Pantera e Cuore di poeta, come me quando devo scegliere tra Parmi… - MiticaStrega : Gemma con gli occhi a cuoricino indecisa tra Occhi blu, Pantera e Cuore di poeta, come me quando devo scegliere tra… - Arineedyourlove : RT @vincycernic95: Sveliamo le identità dei corteggiatori di Gemma Cuore di Poeta: Lorenzo David Coppi Punto Coronato: Mark Caltagirone Pa… - gossipblogit : Cuore di poeta, chi è il misterioso corteggiatore di Gemma Galgani (video) -