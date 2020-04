Coronavirus, Volpi (Lega) in Aula: “Membri del governo senza mascherina”. Fico: “Non c’è obbligo, ma con capigruppo decideremo regole” (Di martedì 21 aprile 2020) Botta e risposta a Montecitorio tra il deputato leghista Raffaele Volpi e il presidente della Camera, Roberto Fico. “Presidente secondo lei dobbiamo tenere la mascherina o basta il distanziamento? Perché vedo molti del governo senza mascherina. Ce la dica lei, se è obbligatorio o no, perché altrimenti ce la togliamo tutti…”, chiede il deputato poco prima dell’informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A rispondergli, appunto, lo stesso Fico che replica: “Non c’è nessun obbligo. In questo momento in Aula come regola c’è quella del distanziamento ma è chiaro che chiunque voglia utilizzare la mascherina può farlo”. Il presidente ha annunciato anche una riunione con i capigruppo per decidere, appunto, le nuove regole da tenere nell’emiciclo. L'articolo Coronavirus, Volpi ... Leggi su ilfattoquotidiano **Coronavirus : Volpi - ‘governo senza mascherine’ - Fico ‘non c’è obbligo’**

Coronavirus - Volpi : campagna di disinformazione online contro Ue e Italia

Alfonso Urso (vicepres. Copasir) a 24Mattino su Radio 24

Io credo che sia necessario, e domani ne parlerò esplicitamente nella riunione del comitato presieduto da Volpi, chiedere di accertare come sia accaduto tutto ciò e perché il nostro governo, a ...

