Pronto soccorso devastato dopo l’omicidio di Ugo Russo, i nomi degli arrestati (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Devastazione e saccheggio, interruzione di un servizio di pubblica necessità, violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale, tutti aggravati dal metodo mafioso. Queste le accuse contestate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Procura per i minorenni di Napoli nei confronti di 9 persone arrestate per il raid all’ospedale dei Pellegrini di Napoli avvenuto il primo marzo scorso dopo la morte del 15enne Ugo Russo, ucciso a colpi d’arma da fuoco da un carabiniere fuori servizio nel corso di un tentativo di rapina. Russo venne trasportato all’ospedale dei Pellegrini, dove morì poche ore dopo scatenando la disperata quanto folle reazione di alcuni suoi conoscenti. Le nove persone arrestate questa mattina dalla Squadra Mobile, secondo quanto ricostruito dalla DDA, distrussero il Pronto soccorso del ... Leggi su anteprima24 Pronto soccorso devastato a Napoli. Nei guai in nove - due sono minori. La Procura gli contesta anche l’aggravante del metodo mafioso

