(Di lunedì 20 aprile 2020) Mike Mbuvi Sonko, ex senatore e dal 2017della contea di Nairobi, capitale del Kenya, ha donato migliaia didi pregiatissimosostenendo che "l’gioca un ruolo molto importante nell’re il coronavirus o qualsiasi altro tipo di virus". Il governo l'ha smentito: "Nessuna ricerca dimostra che berepreserva dal contrarre un virus".

Fanpage.it

