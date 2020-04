Coronavirus | Massimo Cellino positivo | contagiata anche la figlia

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 20 aprile 2020)al: è la notizia che rimbomba nel mondo del calcio e arriva dallo stesso presidente del Brescia, che ha parlato delle sue condizioni ai microfoni di Repubblica.laalIl presidente del Brescia Calcio,al nuovo. Lo ha annunciato lui stesso durante un’intervista ai microfoni di Repubblica, in cui ha parlato delle sue attuali condizioni di salute e di quelle della famiglia. Secondo quanto emerso dalle sue dichiarazioni,lasarebbe stata: “È uscito fuori che miaha avuto il virus, mio figlio non ce l’ha avuto. E che io ce l’ho in atto. Sintomi? Ho stzza eccessiva e forti dolori alle ossa. E male al fegato. Ma questo è per il calcio. Assurdo si discuta ancora se ...