Al primo Festival non si dice mai no | mentre al secondo | Amadeus non molla Sanremo

(Di lunedì 20 aprile 2020) Ildi2021 sarà sotto la direzione artistica e la conduzione diper ilanno consecutivo. Il conduttore della Rai ha già sciolto le riserve e si prepara a salire nuovamente sul palco dell'Ariston. “Una volta in un'intervista ho detto che alnon simai di no,alsi‘ci penso'. Quello del 2021 non sarà però il mio, ma ildopo il coronavirus”: cosìha di fatto annunciato la sua conferma in collegamento con Mara Venier a Domenica In. Un bis scontato e dovuto, dopo il successo storico della settantesima edizione di: chissà però se ci sarà anche la conferma di Fiorello.