La squadra di calcio di Wuhan torna a casa: i tifosi festeggiano il rientro dopo 104 giorni di problemi – Il video (Di domenica 19 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieÈ stata una giornata di festa, da incorniciare, quella del Wuhan Zall che, dopo oltre tre mesi (104 giorni per l’esattezza) in giro per il mondo tra Asia ed Europa, è riuscito a tornare nel proprio Paese, a Wuhan, epicentro originario della pandemia da Coronavirus. I calciatori sembravano non credere ai loro occhi, tanto da non riuscire a trattenere le lacrime. Decine, intanto, i tifosi che con cori, canti, striscioni e mazzi di fiori li hanno accolti alla stazione. L’emozione «Non mi sembra vero, siamo a casa» ha detto il capitano Hang Li, uno dei calciatori locali del Wuhan Zall. Non ha nascosto l’emozione al punto da bagnare la mascherina con le lacrime. Una squadra che ha un grande seguito di pubblico: i ragazzi del tecnico spagnolo Josè Gonzalez, ... Leggi su open.online La squadra di calcio di Wuhan è tornata a Wuhan

