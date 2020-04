Francesco Totti: “Stavo per separarmi da Ilary”, ecco perché (Di sabato 18 aprile 2020) Francesco Totti ha lasciato i fan senza parole durante la sua ultima diretta Instagram, rivelando che lui e Ilary Blasi si sono quasi lasciati. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, durante la sua diretta insieme a Bobo Vieri, l’ex capitano della Roma avrebbe rivelato di essersi quasi separato dalla moglie a causa di un gatto! Queste le divertite parole di Francesco Totti: L’ammazzerei mia moglie, ha comprato un gatto senza peli. L’ha chiamata Donna Paola. È bollente. La sera dorme dentro al letto, in mezzo alle gambe: è molto affettuosa. Io mi stavo per separare con mia moglie per prendere il gatto: non lo volevo, lei invece lo desiderava a tutti i costi: un giorno me l’ha portato dentro casa, alla fine tanto decide lei. Per due giorni non ci siamo parlati, poi però mi sono innamorato. Ci avremmo scommesso che ... Leggi su trendit Francesco Totti e Ilary Blasi si stavano lasciando per colpa di un gatto : “Giorni di gelo…”

