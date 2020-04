La straordinaria vita di Luis Sepúlveda (Di venerdì 17 aprile 2020) La straordinaria vita di Luis Sepúlveda, appassionante come i romanzi che ha scritto, inizia il 4 ottobre 1949 a Ovalle (Cile), in una camera d’albergo: i genitori vi si erano rifugiati dopo che il padre di Luis era stato denunciato dal suocero per ragioni politiche. Sepulveda trascorre la sua infanzia a Valparaìso, in compagnia del nonno paterno, Gerardo Sepúlveda Tapia, un anarchico andaluso che era fuggito in America del Sud per evitare una condanna a morte, e dello zio Pepe, a sua volta anarchico. I due gli trasmettono la passione per la politica e per i libri di avventura, soprattutto quelli di Salgari, Conrad e Melville. Tra i quindici e i diciassette anni Luis si iscrive alla Gioventù comunista. Fin da giovanissimo, inizia a esprimere il suo straordinario talento per la scrittura: dopo essere diventato redattore del quotidiano Clarìn, a ... Leggi su romadailynews Verso la Milano Digital Week : Silicio - la vita straordinaria di Federico Faggin

Dal duce alle Sardine : la vita straordinaria di Sergio Lepri (Di venerdì 17 aprile 2020) LadiSepúlveda, appassionante come i romanzi che ha scritto, inizia il 4 ottobre 1949 a Ovalle (Cile), in una camera d’albergo: i genitori vi si erano rifugiati dopo che il padre diera stato denunciato dal suocero per ragioni politiche. Sepulveda trascorre la sua infanzia a Valparaìso, in compagnia del nonno paterno, Gerardo Sepúlveda Tapia, un anarchico andaluso che era fuggito in America del Sud per ere una condanna a morte, e dello zio Pepe, a sua volta anarchico. I due gli trasmettono la passione per la politica e per i libri di avventura, soprattutto quelli di Salgari, Conrad e Melville. Tra i quindici e i diciassette annisi iscrive alla Gioventù comunista. Fin da giovanissimo, inizia a esprimere il suo straordinario talento per la scrittura: dopo essere diventato redattore del quotidiano Clarìn, a ...

patriziamacca : @LaSkilly Non è 'solo' un gatto. I gatti sono presenze fondamentali nella vita delle persone. sono una palestra str… - Morenozagor : “Io rivoglio la mia vita”, la canzone scritta da Michele Pecora per la straordinaria Lighea (1995) da oggi diventa… - Carmela_oltre : RT @BeppeGiulietti: - __Towanda : RT @Biancanevermind: Che straordinaria cosa la vita che mentre tu sgobbi per riuscire a guadagnarti qualcosa in più, lei ti toglie tutto. - Biancanevermind : Che straordinaria cosa la vita che mentre tu sgobbi per riuscire a guadagnarti qualcosa in più, lei ti toglie tutto. -

Ultime Notizie dalla rete : straordinaria vita La straordinaria vita di Luis Sepúlveda RomaDailyNews PRIMO MAGGIO 2020 – “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro” – EDIZIONE STRAORDINARIA

In seguito al protrarsi dell’emergenza COVID-19, l’appuntamento del Concerto del Primo Maggio di Roma cambia totalmente il suo format mantenendo però intatta la volontà di trattare i temi fondamentali ...

La straordinaria vita di Luis Sepúlveda

La straordinaria vita di Luis Sepúlveda, appassionante come i romanzi che ha scritto, inizia il 4 ottobre 1949 a Ovalle (Cile), in una camera d’albergo: i genitori vi si erano rifugiati dopo che il ...

In seguito al protrarsi dell’emergenza COVID-19, l’appuntamento del Concerto del Primo Maggio di Roma cambia totalmente il suo format mantenendo però intatta la volontà di trattare i temi fondamentali ...La straordinaria vita di Luis Sepúlveda, appassionante come i romanzi che ha scritto, inizia il 4 ottobre 1949 a Ovalle (Cile), in una camera d’albergo: i genitori vi si erano rifugiati dopo che il ...