Del tutto falsa la catena secondo cui Instagram chiude il 28 luglio 2020: nuova bufala (Di venerdì 17 aprile 2020) Pare stia girando molto in queste ore una nuova catena, secondo cui Instagram chiude il 28 luglio 2020. Un nuovo grattacapo, apparentemente, per gli utenti che in questo periodo hanno già dovuto fare i conti con la questione sicurezza e coi relativi intrecci riguardanti Zoom. Altra applicazione molto chiacchierata negli ultimi tempi, come probabilmente avrete notato attraverso l'articolo da noi pubblicato di recente. Oggi 17 aprile, invece, tocca fare i conti con una vera e propria bufala. Instagram chiude il 28 luglio 2020: occhio alla nuova bufala secondo le informazioni raccolte tramite il messaggio diventato virale su Facebook, più in particolare, Instagram chiude il 28 luglio 2020 per una serie di ragioni. Tra queste, ci sarebbe il numero eccessivo di utenti che si sono iscritti al servizio e che, a conti fatti, avrebbe messo in ginocchio i server di questo ...

Mina - la verità dietro lo pseudonimo : tutto merito del papà

Alle cause già elencate si aggiungono del resto altri elementi negativi. Occorrerà tempo prima che le misure restrittive vengano progressivamente alleggerite in tutto il mondo e c'è inoltre da ...

Nonostante tutto, ha un discreto fascino, mutuato da quello del suo interprete Damian Lewis e dal fatto che, in un mondo dove tutto sono più o meno come lui come l’antagonista Chuck Rhoades, appare ...

