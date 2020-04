Ansys – Quando il metro di distanza non basta contro il coronavirus (VIDEO) (Di venerdì 17 aprile 2020) coronavirus, la VIDEO-analisi di Ansys: il metro di distanza non rappresenterebbe un’arma efficace contro il contagio. Arriva da uno studio di Ansys sul coronavirus l’allarme sulla distanza di sicurezza tra le persone, Stando ai dati raccolti in alcuni casi l’ormai noto metro di distanza è inefficace contro le goccioline. Ansys, un metro di distanza non è efficace contro il coronavirus: la VIDEO-analisi Ansys ha pubblicato una VIDEO-analisi sulla diffusione di particelle e quindi virus nell’aria. Di fatto ci sono casi in cui la distanza di un metro tra le persone risulta del tutto inefficace. La distanza minima per abbattere le probabilità di contagio è di due metri. Di seguito il VIDEO con la simulazione grafica ad opera di Ansys I risultati dello studio di Ansys Riassumendo i risultati dello studio emerge che, ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 17 aprile 2020), la-analisi di: ildinon rappresenterebbe un’arma efficaceil contagio. Arriva da uno studio disull’allarme sulladi sicurezza tra le persone, Stando ai dati raccolti in alcuni casi l’ormai notodiè inefficacele goccioline., undinon è efficaceil: la-analisiha pubblicato una-analisi sulla diffusione di particelle e quindi virus nell’aria. Di fatto ci sono casi in cui ladi untra le persone risulta del tutto inefficace. Laminima per abbattere le probabilità di contagio è di due metri. Di seguito ilcon la simulazione grafica ad opera diI risultati dello studio diRiassumendo i risultati dello studio emerge che, ...

NewsMondo1 : Ansys – Quando il metro di distanza non basta contro il coronavirus (VIDEO) - SignorAldo : RT @agorarai: L'Università di Eindhoven in Olanda con Ansys ha elaborato questa animazione in 3D che mostra come le goccioline di saliva pe… - a70199617 : RT @agorarai: L'Università di Eindhoven in Olanda con Ansys ha elaborato questa animazione in 3D che mostra come le goccioline di saliva pe… - paoloigna1 : RT @agorarai: L'Università di Eindhoven in Olanda con Ansys ha elaborato questa animazione in 3D che mostra come le goccioline di saliva pe… - frabarraco : RT @agorarai: L'Università di Eindhoven in Olanda con Ansys ha elaborato questa animazione in 3D che mostra come le goccioline di saliva pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Ansys Quando Ansys – Quando il metro di distanza non basta contro il coronavirus (VIDEO) News Mondo Ansys – Quando il metro di distanza non basta contro il coronavirus (VIDEO)

È consigliabile correre affiancati piuttosto che in fila, in quanto le goccioline si spostano soprattutto seguendo una immaginaria linea verticale. Coronavirus, le riflessioni in vista della fase 2 ...

Coronavirus, con la tosse un metro non basta: meglio due metri. La simulazione VIDEO

Bisogna stare ad almeno due metri. Nel video diffuso dall’Ansys, si notano tre persone una accanto all’altra ad un metro di distanza: improvvisamente, quando una di loro tossisce, si vede chiaramente ...

È consigliabile correre affiancati piuttosto che in fila, in quanto le goccioline si spostano soprattutto seguendo una immaginaria linea verticale. Coronavirus, le riflessioni in vista della fase 2 ...Bisogna stare ad almeno due metri. Nel video diffuso dall’Ansys, si notano tre persone una accanto all’altra ad un metro di distanza: improvvisamente, quando una di loro tossisce, si vede chiaramente ...