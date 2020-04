Migranti | 55 respinti in Libia La denuncia delle Ong | “Riportati a guerra | torture e

mptuitter : A giudicare dallo sdegno assai poco diffuso e molto soft sui naufragi di questi giorni, si deve concludere che esis… - Marzialoreti2 : L'unico posto al quale dovreste mettere migranti irregolari come quelli del Salem palace alla Romania sarebbe riman… - oggiscrivo : @clubuds Lo fanno apposta. Aspettano la destabilizzazione sociale italiana. I Greci hanno respinto i turchi che us… - Rokkaforte71 : @_Velies_ @RadioSavana @Giampy_Ass I migranti al confine con la Francia che vengono respinti? Quelli che vengono ri… - JuanManuelSerr5 : RT @EzioSavasta: Mentre il mondo è travolto dal #coronavirus i #migranti continuano a partire dall’#Africa 600 respinti in #Libia violando… -

Roma – Chiedono di uscire, i circa 130 ospiti della struttura di accoglienza per migranti in via dei Codirossoni, nella zona di Torre Maura, a Roma, dove poco fa alcuni di loro, quasi tutti di origini ...Ed è scomodo mettersi dalla parte dei migranti. Attraverso i migranti, che non sono persone che stanno ai margini ma alla frontiera, e sono sempre in procinto di essere respinti e riportati indietro, ...