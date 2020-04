Luis Sepùlveda | Meravigliosa poesia d’amore dedicata alla moglie Carmen

Leggi su chedonna

(Di giovedì 16 aprile 2020) Il mondo piange la morte di una delle sue penne e menti più brillanti.Sepùlveda, come riportato da El Pais, è morto nell’ospedale di Oviedo in Spagna, dove era ricoverato a causa di complicazioni dovuto al Covid-19. Uno die primi casi di positività della Spagna ma, soprattutto, una perdita incommensurabile per la letteratura mondiale. … L'articoloSepùlvedad’amoreè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it