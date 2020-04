Stefano | guarito dal Coronavirus | “Ho visto scene che non dimenticherò”

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 15 aprile 2020), 51enne dipendente comunaledal, ha raccontato a ‘Leggo’ l’inferno vissuto all’ospedale Sacco di Milano. A distanza di quasi un mese dal ricovero in ospedale,Terragni (51 anni) ha fatto ritorno a casa e si è goduto la Pasqua in famiglia. Un traguardo che ad un certo punto pensava non avrebbe mai … L'articolodal: “Hoche non dimenticherò” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com