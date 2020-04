Giulio Raselli | l' ex-tronista di Uomini e Donne farà l' attore porno?

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Una foto ed un commento nelle storie di Instagram dihanno fatto credere ai follower che l'exstia meditando una carriera dapotrebbe avere un futuro nel mondo del? Questa è la domanda che si sono fatti i follower dopo che l'ex corteggiatore ediha pubblicato una sua foto da piccolo senza vestiti. Il programma che ha lanciatoha deciso di cambiare il suo format per adeguarsi all'attuale situazione. Nel frattempo gli ex tronisti e corteggiatori del Trono Classic stanno passando questo periodo in compagnia dei loro follower sui social. Uno di questi è, prima corteggiare e poidel dating show, attualmente fidanzato con Giulia D'Urso, ...