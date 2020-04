Fiorentina | Benassi | «Iachini un martello Sul futuro di Chiesa…»

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Il centrocampistaha parlato dell’impatto die dei giovani più talentuosi dellaIl centrocampista dellaMarcoha parlato ai microfoni di Radio Bruno: «Conva tutto molto bene, è una grande persona ed un bravo allenatore. Il metodo di lavoro è completamente diverso a quello di Montella, ci siamo adattati bene. È davvero une non molla mai. Io credo che laabbia davanti a sé undavvero roseo, abbiamo grandi giocatori e giovani di prospettiva. Il prossimo anno lotteremo sicuramente per l’Europa». «Chiesa? Spero resti con noi vista la sua forza. Più che dal punto di vista dell’impegno, che ha sempre avuto, rispetto alla prima parte di stagione Federico ha trovato un entusiasmo incredibile e questo si è visto anche nelle ...

Fantacalcio : Fiorentina, Benassi: 'Noi professionisti pronti a tutto' - zazoomnews : Fiorentina Benassi: «Ripresa Serie A? Solo se sarà sicuro al 102%» - #Fiorentina #Benassi: #«Ripresa #Serie - serieacaffe : Benassi: “Ripresa solo se sicura al 102%. Il calcio è importante, altre cose di più” - qn_lanazione : #fiorentina, parla Benassi. Di stipendi, ripartenza del campionato e del coronavirus che entrato nella grande famig… - raspa90 : RT @AnsaToscana: Benassi 'giusto riprendere, ma sicuri al 102%'. Giocatore Fiorentina,fatico ora a pensare al campionato a breve #ANSA http… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Benassi

Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: «Con Iachini va tutto molto bene, è una grande persona ed un bravo allenatore. Il metodo di lavoro è ...Marco Benassi ha parlato dell'ipotesi che la serie A torni in campo per concludere la stagione 2019-2020. Un'ipotesi che non sembra convincerlo affatto, con le tante difficoltà che tutto il mondo sta ...