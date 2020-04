Coronavirus | ipotesi orari differenziati per uffici pubblici e aziende

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 15 aprile 2020)d'ingresso e d'uscita per, industrie e. Sarebbe questa una dellea cui starebbe lavorando il governo in vista del 3 maggio, attuale termine fissato del lockdown imposto dal(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). A riportarlo sono fonti vicine all’Ansa. Questa possibilità sarebbe strettamente collegata ad un altro dei nodi centrali sui quali starebbe lavorando anche la task force guidata da Vittorio Colao: la riorganizzazione dei trasporti. Prevedere ingressi e uscite 'scaglionate' consentirebbe infatti di alleggerire la pressione sui trasporti, che saranno comunque soggetti a regole (LE ATTIVITA' RIAPERTE IL 14 APRILE). Regole più precise anche per sanificazione ambienti La differenziazione per- ma anche regole più precise sulla sanificazione degli ambienti - dovrebbe diventare ...