Mirko Bertolucci | morto il cantante dei Camillas per coronavirus Era per tutti ‘Zagor’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) Era daconosciuto come Zagor,dei, così all’anagrafe, èa causa del covid-19. Era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Pesaro fin dai primi giorni di marzo. Aveva 46 anni.era originario di Pordenone ma è a Pesaro che si era trasferito, trovando lì ispirazione per la musica. La band era nota e apprezzata nella scena indie ma aveva avuto anche una certa popolarità per il grande pubblico dopo aver partecipato a Italia’s Got Talent ed essere arrivata alla fase finale. Nel 2016, in occasione degli Europei di calcio, la loro canzone Il gioco della palla è stata utilizzata dalla Gialappa’s come sigla del loro programma. “Sono sempre lì a dire e fare e cantare e rovesciarvi e sorridervi”, ha scritto il gruppo per ricordare ...