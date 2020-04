Coronavirus, da oggi arrivano i nuovi orari per i supermercati (Di martedì 14 aprile 2020) Dal 14 aprile cambiano gli orari di apertura dei supermercati: il dpcm del 10 aprile prevede, infatti, l’ampliamento delle fasce orarie degli esercizi commerciali (compresi quelli che vendono generi alimentari) per evitare assembramenti e file. Ma i nuovi orari di apertura variano da Regione a Regione. Non è di certo la fase due, tanto attesa da cittadini e imprese. Ma il 14 aprile arrivano le prime novità, con qualche restrizione in meno, per tanti esercizi commerciali. Non solo la riapertura di librerie e cartolibrerie (ma non in tutto il territorio nazionale), ma anche nuovi orari per i supermercati. Il dpcm approvato dal Consiglio dei ministri il 10 aprile, che ha previsto la proroga delle restrizioni per il Coronavirus fino al 3 maggio, permette la possibilità per i negozi alimentari di rivedere gli orari di apertura. Con chiusure posticipate per ... Leggi su howtodofor Coronavirus in Veneto - sì a jogging libero e barbecue in famiglia. Ma l'Italia è un caos di ordinanze

Coronavirus - ecco le attività che ripartono oggi Regioni in ordine sparso - il Veneto apre al jogging

Il Cristo Redentore di Rio de Janeiro 'vestito' da operatore sanitario in omaggio ai medici e agli infermieri
#Coronavirus, oggi l'aumento percentuale dei decessi più basso dall'inizio dell'emergenza.
In Spagna la «Fase 2» inizia oggi: riaprono cantieri e fabbriche
La Commissione europea ha dato oggi il via libera al decreto legge imprese che consentirà di attivare interventi in favor…
Voi non immaginate nemmeno cosa voglia dire essere lombardi oggi. Resistere e sopportare, non solo il coronavirus, questo…

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Ue: via libera al Dl Imprese

BRUXELLES - Via libera oggi dalla Commissione europea al decreto legge imprese che consentirà di attivare interventi in favore del settore produttivo per fare fronte alle conseguenze dell'emergenza ...

Coronavirus, il dietrofront dei cervelli in fuga

di sicuro oggi il modo migliore per cambiare passo è quello di scommettere sui giovani, a cominciare da quelli che sono appena tornati in Italia, perché sono meglio attrezzati per affrontare la nuova ...

