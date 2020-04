La CALMA meteo che precede la TEMPESTA in Europa

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 13 aprile 2020) Attraverso l'osservazione delsat è possibile individuare la bozza di una serie di condizioni atmosferiche che si verificheranno nei prossimi due giorni. Immediatamente l'occhio viene indirizzato a osservare quel corpo nuvoloso che si trova tra la Sardegna e le isole Baleari. Attualmente da quelle parti piove, ci sono rovesci e si potrebbero verificare temporali. Il corpo nuvoloso si sposta lentamente verso est nordest, intenzionato ad interessare la Sardegna e le regioni del Nord Ovest d'Italia. Ma non sarà così. Andiamo poi a vedere l'area di bassa pressione che si trova a nord-ovest della Penisola Iberica, questa diventerà il centro motore dell'evoluzioneche avremo in Italia nella seconda parte della settimana. Tale depressione si porterà in una seconda fase verso la Penisola iberica, dove tenderà a evolvere verso ...