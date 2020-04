Shailene Woodley ricorda la malattia | Ho dovuto rinunciare a dei ruoli importanti

Leggi su movieplayer

(Di domenica 12 aprile 2020)parla della 'spaventosa'che l'aveva colpita: 'All'epoca non ho avuto scelta, holasciar andare la carriera' racconta l'attrice di Divergent e Big Little Lies.rivela durante un'intervista di essersela passata davvero brutta in passato, a causa di unasconosciuta. L'attrice ha anchemettere da parte la carriera per diverso tempo. "Non ne ho parlato ancora molto pubblicamente, e un giorno lo farò, ma poco dopo aver compiuto vent'anni mi ammalai seriamente. Fu il periodo in cui stavo lavorando alla saga di Divergent. Lavoravo duramente, e nel frattempo lottavo con una situazione fisica estremamente personale e profondamente spaventosa" ha raccontato al New york Times. "A causa di ciò, hodire di no a parecchie opportunità, perché avevo bisogno di stare ...