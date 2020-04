Meteo NAPOLI | BEL TEMPO fino a Pasquetta | a parte qualche nube PEGGIORA martedì

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 12 aprile 2020) Ilsunon riserverà nessun particolare scossone tra Pasqua e, conin prevalenza soleggiato e tepore pienamente primaverile. Un fronte perturbato transiterà martedì, conscroscio di pioggia e un calo delle temperature. Domenica 12: foschia leggera. Temperatura da 11°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 3 Km/h, raffiche 23 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. Lunedì 13: quasi sereno. Temperatura da 11°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 24 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri. Martedì 14: molto nuvoloso con pioggia, ventoso a tratti. Stima Pioggia 3 mm. Temperatura da 13°C a 18°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in diminuzione. ...