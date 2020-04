Il bonus di 600 euro è lordo e scende a 478 euro: la bufala creata in gruppi anti Conte (Di domenica 12 aprile 2020) Sarà un caso, ma da quando è scoppiata la polemica tra governo e parte dell’opposizione stiamo assistendo ad una proliferazione di fake news che investono il Premier Giuseppe Conte, come emerso il 12 aprile a proposito del bonus di 600 euro previsto per i professionisti. Stando all’immagine che vi riportiamo nel nostro articolo, infatti, sta girando il falso screenshot dell’accredito del suddetto pagamento, con l’intento di farci percepire un pagamento lordo di quella cifra e non netto. Insomma, un ulteriore abbassamento del corrispettivo concepito a fondo perduto dall’attuale governo per fronteggiare anche l’emergenza economica da Coronavirus. L’enorme bufala sul bonus di 600 euro lordo Ci sono diversi aspetti da prendere in considerazione a proposito di questa nuova bufala sul bonus da 600 euro, dopo quella relativa alla ... Leggi su bufale Bonus 600 euro lavoratori autonomi : quando verrà pagato? Attesa per i bonifici

