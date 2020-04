Emergenza Covid-19, da Ceglie a Torre a Mare per comprare i frutti di mare, multato barese “buongustaio” (Di domenica 12 aprile 2020) Una autocertificazione presentata ai carabinieri che non lascia dubbi quella presentata da un uomo barese che si è spostato stamattina da Ceglie a Torre a mare per “fare una passeggiata e comprare la frutta di mare”. Contravvenendo alle prescrizioni del decreto l’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine in via Michelangelo, località distante da dove ha dichiarato di risiedere. Il “buongustaio” è stato sanzionato con una multa salatissima dalle forze dell’ordine. In queste ore sono numerosi i controlli della Polizia Locale che si intensificheranno nella serata di oggi. Leggi su baritalianews Emergenza Covid-19 - dal 4 maggio aperture scaglionate - ristoranti - bar - barbieri e abbigliamento ecco chi riaprirà prima

Emergenza Covid-19 - barbiere apre nonostante il divieto - all’arrivo delle forze dell’ordine il cliente finge di essere un idraulico

Emergenza Covid-19 - allerta massima in Cina - ondata di ritorno - 97 nuovi casi “importanti” - tre morti (Di domenica 12 aprile 2020) Una autocertificazione presentata ai carabinieri che non lascia dubbi quella presentata da un uomo barese che si è spostato stamattina daper “fare una passeggiata ela frutta di”. Contravvenendo alle prescrizioni del decreto l’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine in via Michelangelo, località distante da dove ha dichiarato di risiedere. Il “buongustaio” è stato sanzionato con una multa salatissima dalle forze dell’ordine. In queste ore sono numerosi i controlli della Polizia Locale che si intensificheranno nella serata di oggi.

Viminale : #Milano: migliaia di mascherine sequestrate dalla @poliziadistato. Le forze dell'ordine impegnate contro chi sfrutt… - fattoquotidiano : Coronavirus, la Sardegna in piena emergenza Covid dà il via libera alla cementificazione della costa. Poi la giunta… - Agenzia_Ansa : Circolare del ministro dell'Interno Lamorgese ai prefetti. Dall'emergenza #COVID-19 rischio gravi tensioni sociali:… - f64klicso : @jacopo_iacoboni @LGmarangon @DPCgov @istsupsan La gestione dell’emergenza Covid in Italia ne esce a pezzi. - Daniele95625916 : RT @Viminale: #Milano: migliaia di mascherine sequestrate dalla @poliziadistato. Le forze dell'ordine impegnate contro chi sfrutta l'emerge… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, per isolare i positivi dalle famiglie spunta l'idea del Pala De Santis Il Messaggero Messa di Pasqua 2020, Papa Francesco: basta egoismi, Ue dia prova di solidarietà

Città del Vaticano, 12 aprile 2020 - E' stata celebrata, in una San Pietro vuota per l'emergenza Coronavirus, la Messa di Pasqua da parte di Papa Francesco, trasmessa in diretta tv. Il Pontefice ha ...

Coronavirus, Papa Francesco celebra la Messa di Pasqua senza Resurrexit

È iniziata alle 11, in una San Pietro deserta per l’emergenza coronavirus, la celebrazione della Messa di Pasqua da parte di Papa Francesco (qui il messaggio della Via Crucis di venerdì). Nel corso ...

Città del Vaticano, 12 aprile 2020 - E' stata celebrata, in una San Pietro vuota per l'emergenza Coronavirus, la Messa di Pasqua da parte di Papa Francesco, trasmessa in diretta tv. Il Pontefice ha ...È iniziata alle 11, in una San Pietro deserta per l’emergenza coronavirus, la celebrazione della Messa di Pasqua da parte di Papa Francesco (qui il messaggio della Via Crucis di venerdì). Nel corso ...