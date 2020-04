Coronavirus, ecco perché la quarantena diventerà di 28 giorni (Di domenica 12 aprile 2020) Gabriele Laganà L’annuncio del prolungamento della quarantena in Lombardia è stata fatto dall’assessore al Welfare Giulio Gallera. Diversi i motivi dietro questa decisione La notizia diffusa ieri dall’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, in merito allungamento del periodo di quarantena ha suscitato clamore e anche un po’ di preoccupazione nella popolazione e, inevitabilmente, avrà conseguenze per la cauta ripartenza della Regione durante l’emergenza Coronavirus. L’ipotesi in campo, infatti, è quella di portare a 28, dai 14 attuali, i giorni di totale isolamento domiciliare.Nel corso della conferenza stampa per fare il punto sulla situazione, Gallera ha spiegato che "sta uscendo una linea guida che prevede che la quarantena duri fino al 3 aprile maggio. Chi è a casa dal lavoro avrà ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - guida al decreto : ecco quali sono le attività che possono aprire dal 14 aprile

Gabriele Laganà L'annuncio del prolungamento della quarantena in Lombardia è stata fatto dall'assessore al Welfare Giulio Gallera. Diversi i motivi dietro questa decisione La notizia diffusa ieri dall'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, in merito allungamento del periodo di quarantena ha suscitato clamore e anche un po' di preoccupazione nella popolazione e, inevitabilmente, avrà conseguenze per la cauta ripartenza della Regione durante l'emergenza Coronavirus. L'ipotesi in campo, infatti, è quella di portare a 28, dai 14 attuali, i giorni di totale isolamento domiciliare.Nel corso della conferenza stampa per fare il punto sulla situazione, Gallera ha spiegato che "sta uscendo una linea guida che prevede che la quarantena duri fino al 3 aprile maggio. Chi è a casa dal lavoro avrà ...

