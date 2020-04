Calciomercato Juventus, pressing su Chiesa: occhio al possibile scambio (Di domenica 12 aprile 2020) Calciomercato Juventus – Continua il pressing bianconero per il giovane italiano e futuro del nostro calcio: Chiesa. Figlio d’arte, un calciatore rapido e decisivo, è finito nel mirino della Juventus da tempo. Non è ormai un mistero che uno dei più importanti obiettivi di Calciomercato per la Juventus è Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina che ormai i bianconeri stanno corteggiando davvero da anni. Perché è uno dei più promettenti giocatori italiani. Calciomercato Juventus, Chiesa per Mandragora? Come riporta Il Corriere dello Sport, la Juventus è in pressing continuo per assicurarsi questo calciatore. Che viene visto come un perfetto interprete del 4-3-3 che Sarri vorrebbe mettere in campo. Modulo al quale ha rinunciato spesso in questa stagione proprio per la mancanza di esterni offensivi.Tuttavia la Fiorentina ... Leggi su juvedipendenza Calciomercato Juventus - pronto il colpo dal Chelsea per l’estate

Di sicuro, gli stadi di calcio come l’Allianz Stadium saranno una delle ultime cose cui il governo ... Fa ridere, infine, la proposta di cui non si conosce la paternità, di far disputare tutte le ...

Alfred Dick: dalla Juve alla fondazione del Torino. E quel derby in bagno…

Dick litigò insieme agli altri soci della Juventus, perché in seno al consiglio direttivo si stava discutendo dell’ingresso o meno della società sabauda nel calcio professionistico. La maggioranza ...

