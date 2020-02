Milan-Genoa, Donnarumma out: prima da titolare per Begovic (Di venerdì 28 febbraio 2020) Nel prossimo match di campionato contro il Genoa, il Milan schiererà Asmir Begovic tra i pali. Non ce la fa infatti Gigio Donnarumma, ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia rimediata nello scorso match di campionato contro la Fiorentina. Il giovane portiere rossonero, che ha da qualche giorno compiuto 21 anni, non sarà dunque tra i convocati per l’importante sfida contro il Grifone che il Milan è chiamato a vincere per continuare a lottare per l’Europa League. Begovic era già entrato a gara in corso in Fiorentina-Milan, con una prestazione degna di nota, condita da una grande parata su un tiro a botta sicura di Vlahovic. L'articolo Milan-Genoa, Donnarumma out: prima da titolare per Begovic proviene da MilanWorld.it. Leggi su milanworld

