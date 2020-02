Milik multato dal giudice sportivo per la ‘simulazione’ in Napoli-Lecce (Di martedì 11 febbraio 2020) L'attaccante del Napoli Arek Milik è stato multato dal giudice sportivo per la simulazione di Napoli-Lecce. Il polacco dovrà pagare un'ammenda di duemila euro. Per il giocatore è una beffa, perché Milik era stato sgambettato da Donati, l'arbitro Giua, anche ingannato da un suo movimento, lo ha ammonito e non è andato a rivedere al VAR le immagini di un fallo che poteva essere da rigore. fanpage

sportli26181512 : #Napoli #SerieA Milik multato dal giudice sportivo per la ‘simulazione’ in Napoli-Lecce: L'attaccante del Napoli Ar… - FracapN : RT @cmdotcom: Giudice Sportivo: incredibile Milik, multato per la simulazione contro il Lecce! Una giornata al vice di Conte - 100x100Napoli : Clamorosa decisione del #GiudiceSportivo. Oltre il danno, la beffa. -