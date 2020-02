Carolina Giannuzzi: chi è la wedding planner in coppia con Enzo Miccio (Di martedì 11 febbraio 2020) Carolina Giannuzzi è una wedding planner esperta nell’organizzazione di matrimoni, stretta collaboratrice di Enzo Miccio con il quale nel 2020 fa coppia nell’edizione numero 8 di Pechino Express. Carolina Giannuzzi: chi è, età, Instagram, fidanzato, vita privata della compagna di Enzo Miccio a Pechino Express La prima cosa che è interessante sapere su Carolina Giannuzzi è che è molto riservata sulla sua vita privata. Lei infatti non ha un account Instagram, e mantiene privati i suoi profili su Facebook e Linkedin. Ecco perché diventa complicato sapere molto di lei, come ad esempio anche l’età o se ha un fidanzato. Quello che è sicuro, è che Carolina Giannuzzi sia originaria di Milano e faccia la wedding planner di professione ed è un volto totalmente sconosciuto al mondo dello spettacolo. A conoscerla bene è invece Enzo Miccio, che lavora con lei e sarà il suo partner ... italiasera

