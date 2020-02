Fedez e Chiara Ferragni agli Oscar, imbarazzo ​di Kim Kardashian per le parole del rapper - (Di lunedì 10 febbraio 2020) Novella Toloni I Ferragnez sono stati ospiti del Vanity Fair Oscar Party svoltosi a Beverly Hills dopo la notte degli Oscar. L’incontro con i divi Kim Kardashian e Kanie West ha però creato non poco imbarazzo per le domande che il rapper ha posto alla coppia più glamour d’America Il momento più trash del party degli Oscar 2020 se lo è aggiudicato Fedez. Il rapper è stato ospite dell’esclusivo evento post premiazioni, organizzato da Vanity Fair, insieme alla moglie Chiara Ferragni e non si è lasciato sfuggire la ghiotta occasione di avvicinare alcune delle star più famose di Hollywood. Il selfie di gruppo dei Ferragnez con Kim Kardashian e Kanye West ha fatto il giro del web in poche ore, ma nasconde un retroscena che ha creato non poco imbarazzo tra le due coppie. Chiara Ferragni e Fedez hanno disertato la settimana sanremese per presenziare alla notte degli Oscar a Los ... ilgiornale

