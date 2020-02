Emmen-Twente, Eredivisie: probabili formazioni, pronostici (Di lunedì 10 febbraio 2020) Emmen-Twente è una partita della ventiduesima giornata di Eredivisie. Inizialmente prevista per domenica scorsa, è stata rinviata per maltempo e verrà recuperata questo martedì alle 18:30. Emmen – Twente martedì ore 18:30 La Federcalcio olandese (KNVB) ha deciso di rinviare tutte le partite dell’Eredivisie che erano in programma domenica scorsa per via della tempesta Ciara. Le forti raffiche di vento previste che avrebbero messo a rischio l’incolumità di calciatori e tifosi hanno fatto propendere per il rinvio. Tra le partite in programma c’era anche Emmen-Twente che verrà recuperata già martedì sera alle 18:30. Il Twente è imbattuto in Eredivisie in questo 2020, grazie a due pareggi e la recente vittoria in casa 2-0 contro lo Sparta Rotterdam. In trasferta però i risultati sono negativi da tempo: nelle ultime sette ... ilveggente

