Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 9 febbraio 2020 (Di domenica 9 febbraio 2020) Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 9 febbraio 2020 Nuovo appuntamento con Che tempo che fa, celebre talk show condotto da Fabio Fazio, in compagnia di Luciana Littizzetto e del Mago Forest. Questa sera, come ben immaginiamo, la puntata sarà dedicata quasi interamente al Festival di Sanremo 2020, con retroscena, curiosità, interviste ed esibizioni dal vivo all’interno degli studi di Rai 2. Achille Lauro e Diodato, in modo particolare, saranno presenti in studio per farci ascoltare nuovamente i loro brani e per parlarci di questa incredibile esperienza. Segui Termometro Politico su Google News Quanto guadagna un musicista a Sanremo 2020: stipendio e importo lordo Che tempo che fa: ospiti questa sera, prima parte del talk show su Rai 2 La prima parte del programma, in onda a partire dalle 19.40, avrà un piccolo spazio dedicato però ... termometropolitico

