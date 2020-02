Quarti di coppa con l’attacco spuntato: la Roma fa visita al San Marino (Di sabato 8 febbraio 2020) Roma – Campionato femminile fermo per un turno, ma a sostituirlo in questo secondo fine settimana di febbraio ci ha pensato la coppa Italia. Tutto pronto per l’andata dei Quarti di finale tra Roma e San Marino Academy, primo dei due impegni in programma per definire chi accederà alle semifinali del torneo. Calcio d’inizio fissato alle ore 14.30 all’interno dell’impianto sportivo di Acquaviva. San Marino unica squadr di B presente all’interno dei Quarti di finale Come nella scorsa edizione della coppa Nazionale le giallorosse incrociano sul proprio destino una formazione di serie B. L’anno scorso fu la Roma Calcio femminile a qualificarsi a sorpresa tra le 8 formazioni dei Quarti, poi liquidata 3-6 in trasferta e 3-1 tra le mura amiche. Stavolta spetta invece alla compagine di San Marino provare lo sgambetto alla più quotata squadra della ... romadailynews

