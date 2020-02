Si è spenta Debora Mei, una madre che aveva rinunciato al trapianto per dare alla luce suo figlio. (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una storia che fa piangere, difficile da scrivere e difficile da raccontare. La donna nelle immagini, si chiamava Debora Mei ed è morta all’età di 50 anni dopo aver perso la sua battaglia contro una malattia. Debora ha combattuto per anni contro la fibrosi epatica congenita, una rara malattia che colpisce le cellule che rivestono i dotti biliari posti all’interno del fegato. Debora era in lista per il trapianto, ma poi ha scoperto di essere incinta e senza nemmeno pensarci due volte, ha deciso di portare avanti la gravidanza e di rinunciare a quell’occasione. I medici le avevano sempre detto che difficilmente sarebbe rimasta incinta, vista la sua malattia, ma questa madre lo aveva sempre desiderato e alla fine il suo sogno si è avverato. Ha deciso di lasciare il posto ad un altro bisognoso come lei su quella lista per il trapianto ed ha dato alla luce suo figlio ... bigodino

