Lutto nel mondo del cinema: se ne è andata una vera icona. Addio, Dyanne Thorne (Di venerdì 7 febbraio 2020) Lutto nel mondo del cinema: è morta un’attrice mitica che resterà nella storia. Stiamo parlando di Dyanne Thorne, star del cinema erotico al filone dell’exploitation. Dyanne Thorne è stata una vera icona negli anni ’70. Impossibile dimenticare la sua interpretazione di Ilsa nella trilogia “Ilsa la belva delle SS”, “Ilsa, la belva del deserto” e “La tigre del sesso”. Dyanne Thorne è morta lo scorso 28 gennaio ma la notizia della sua morte è stata diffusa solo ora. La donna aveva 83 anni e ne avrebbe compiuti 84 il prossimo ottobre. Originaria del Connecticut, Dyanne Thorne ha iniziato la sua carriera come cantante e cabarettista a New York. Dopo aver fatto qualche comparsa in vari film ebbe la sua prima parte importante nel cortometraggio Encounter con Roberto De Niro. Poi prese parte a “Star Trek”, in particolare nell’episodio ... caffeinamagazine

