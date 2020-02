I 90 giorni di caos della destra siciliana (Di venerdì 7 febbraio 2020) Martedì 5 novembre. L’Assemblea Regionale siciliana a voto segreto boccia l’Articolo 1 del disegno di legge sui rifiuti. Eppure l’emergenza rifiuti in Sicilia è gravissima. A Catania (312mila abitanti) pochi giorni prima, il bando di gara per la raccolta è andato deserto a causa della impraticabilità delle regole imposte da un Comune per altro in dissesto conclamato. Ma Catania non è un caso isolato, la Sicilia tra le regioni italiane si colloca all’ultimo posto: i dati forniti da Fise Assoambiente evidenziano carenze nell’impiantistica per il riciclo, assenza di valorizzazione energetica per quanto non riciclabile, “turismo” dei rifiuti verso altre Regioni, affidamento eccessivo allo smaltimento in discarica.Venerdì 8 novembre. A seguito dello smacco del 5 novembre il Governatore dell’isola ... huffingtonpost

