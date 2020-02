Guardiola lapidario: «Messi? Resterà al Barça» – VIDEO (Di venerdì 7 febbraio 2020) Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa del possibile addio di Leo Messi al Barcellona. Ecco cosa ha detto Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il West Ham, toccando l’argomento Leo Messi. L’argentino potrebbe davvero lasciare il Barcellona a fine stagione? Ecco cosa ne pensa il suo ex allenatore. «Gioca al Barcellona, Resterà là. Lo spero. Resterà al Barcellona, non voglio parlarne. Credo che finirà la sua carriera al Barcellona». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Guardiola lapidario Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Guardiola lapidario