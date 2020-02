Come usare WhatsApp e Telegram per fare business (Di venerdì 7 febbraio 2020) WhatsApp e Telegram (Getty Images) Così lontano, così vicino, titolava un film di Wim Wenders. Nascono con presupposti opposti, ma si stanno avvicinando, WhatsApp e Telegram, le due applicazioni più diffuse di messaggistica istantanea. WhatsApp può contare oltre 31 milioni di utenti in Italia, e Telegram è intorno ai 13 milioni di utenti. WhatsApp, che è entrato nella galassia di Facebook, si è espanso e oggi è arrivato nelle mani di tutti. Su Telegram si sceglie di esserci. Telegram oggi accoglie molte aziende e professionisti che hanno compreso che non è solo un’app di messaggistica istantanea ma una piattaforma di trasferimento dati. Ma ultimamente WhatsApp si sta evolvendo, con la sua versione business, e si sta avvicinando ad alcune delle funzioni di Telegram. “Sono due applicazioni diverse”, spiegao Monia Taglienti, digital marketing manager: “WhatsApp nasce per unire le persone, ... wired

poliziadistato : A #Sanremo20 i consigli di @pfavino e #poliziapostale contro #cyberbullismo 'Invece di usare il cellulare contro qu… - juncesso : @DVONGHYUK out of contest ma stamattina non mi piaceva come ho messo l'eyeliner e per struccarmi stavo per usare l'acetone - OffSide_Page : RT @FCCP_FRANk: Poco da dire, tanto da fare. A sto giro tocca a me, quando chiuderete le bocche e inizierete ad usare le mani sarà troppo… -