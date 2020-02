“Canzoni mafiose”, concerto annullato; sparito il farmaco indispensabile per l’Alzheimer – ANTEPRIMA (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un nuovo numero de “il notiziario” è già in edicola: questa settimana apriamo con il caso di Bollate, dove il concerto in una pizzeria di un cantante neomelodico con testi che richiamano la mafia è stato annullato su richiesta di molte associazioni e dell’Amministrazione comunale. A Origgio intervento dei Vigili del fuoco per liberare un bambino intrappolato in un seggiolone all’asilo nido. ESCLUSIVO: sparito dai banchi un farmaco indispensabile per i malati di Alzheimer, ecco cosa è successo. Psicosi Coronavirus: a Bollate un incontro sui rischi reali Albero infilza un’auto in transito, due feriti a Lazzate Dorme nel cassone dei rifiuti e rischia di finire nel trituratore, a Solaro Cormano, espropri e indennizzi per la quarta corsia dell’autostrada Paderno Dugnano: fugge dopo l’incidente, incastrato dal tatuaggio. su Il Notiziario. ilnotiziario

