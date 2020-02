Treno deragliato a Lodi: chi sono i macchinisti morti nell’incidente (Di giovedì 6 febbraio 2020) Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo sono le due vittime del deragliamento del Treno ad alta velocità a Lodi. Entrambi macchinisti, entrambi in servizio da anni, legati dalla comune passione per il lavoro e da un solo, tragico destino. Mentre si scava tra le possibili cause dell’incidente, emergono frammenti delle loro esistenze. Deragliamento a Lodi: chi sono le vittime Il bilancio del deragliamento del Frecciarossa Av 9595 nei pressi di Ospitaletto Lodigiano è di 2 morti e 31 feriti. Il Treno ad alta velocità era partito da Milano Centrale alle 5.10 ed era diretto a Salerno, con arrivo previsto per le 11.27. Giuseppe Cicciù, 51 anni, e Mario Di Cuonzo, 59 anni, sono i due macchinisti deceduti nell’incidente. I corpi sarebbero stati recuperati a circa 500 metri dal luogo del deragliamento. Il primo, sposato e con un figlio, era originario di Reggio Calabria ma da anni viveva ... thesocialpost

